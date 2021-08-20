Нападающий Николай Комличенко стал лучшим игроком матча ФК «Ростов» - «Нижний Новгород». Об этом сообщили на официальной странице «желто-синих» в соцсетях.Очевидно, что такое решение приняли, потому что футболист забил решающий победный гол на 88-й минуте матча. Однако болельщики клуба с таким решением не согласились. Фанаты посчитали, что лучшим на самом деле был БартоломеуБаштуш. Кто-то и вовсе заявил, что Комличенко даже не коснулся мяча.На видеозаписи видно, что атака началась со свободного удара. После мяч перехватил Данил Глебов. Полузащитник прошел по левому флангу и пытался найти линию атаки. Спустя несколько попыток у него получилось дать пас в центр. Однако там находились сразу несколько защитников, передача была неудачной.Несмотря на это, мяч остался у «желто-синих». Его молниеносно перехватил Баштуш. Взяв на себя сразу несколько игроков Нижнего, он провел невероятную передачу Данилу Сухомлинову. Оттуда молодой футболист ударил по воротам.Пока мяч летел в ворота, рядом находился Комличенко. Мяч пролетел через него и, как посчитали судьи, задел его ногу. Поэтому технически это он забил гол. Но стоило ли за такую случайность давать Кубок лучшего игрока, неизвестно.