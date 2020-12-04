Полузащитник ФК «Ростов» Данила Глебов стал одним из лучших игроков РПЛ
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данила Глебов стал одним из лучших игроков Российской Премьер-Лиги. 21-летний спортсмен занял пятое место, набрав 144 балла в борьбе за премию «Первая пятерка».
Самого результативного игрока в возрасте до 21 года выбирали руководители Российского футбольного союза, РПЛ, футбольных клубов, а также тренеры сборных команд и спортивные журналисты. Хавбэк ЦСКА Константин Марадишвили набрал 144 балла, заняв четвертое место. Следом за ним расположились защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев (204) и полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин (255). Премию «Первая пятерка» получил защитник ЦСКА Игорь Дивеев – 370 баллов.
Глебов является уроженцем Сибири и воспитанником Томской футбольной школы. Его профессиональная карьера началась в команде «Анжи-2», в составе которого футболист сыграл четыре матча в сезоне-2017/18. В январе 2019 года спортсмен перешел в ФК «Ростов».
Помимо спортивных достижений, Данила запомнился болельщикам необычным поступком – он обещал покрасить свою бороду в клубные цвета, когда забьет первый гол за донскую команду. Заветный матч состоялся 18 октября 2020 года. Тогда донской клуб встретился на домашнем поле с грозненским «Ахматом». Глебов открыл счет, забив гол. «Ростов» выиграл ту встречу со счетом 3:0, а полузащитник сдержал свое слово. Более чем через месяц он покрасил одну половину бороды в желтый цвет, другую – в синий.