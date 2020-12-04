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Полузащитник ФК «Ростов» Данила Глебов стал одним из лучших игроков РПЛ

Полузащитник ФК «Ростов» Данила Глебов стал одним из лучших игроков РПЛ
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данила Глебов стал одним из лучших игроков Российской Премьер-Лиги. 21-летний спортсмен занял пятое место, набрав 144 балла в борьбе за премию «Первая пятерка».

Самого результативного игрока в возрасте до 21 года выбирали руководители Российского футбольного союза, РПЛ, футбольных клубов, а также тренеры сборных команд и спортивные журналисты. Хавбэк ЦСКА Константин Марадишвили набрал 144 балла, заняв четвертое место. Следом за ним расположились защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев (204) и полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин (255). Премию «Первая пятерка» получил защитник ЦСКА Игорь Дивеев – 370 баллов.
Глебов является уроженцем Сибири и воспитанником Томской футбольной школы. Его профессиональная карьера началась в команде «Анжи-2», в составе которого футболист сыграл четыре матча в сезоне-2017/18. В январе 2019 года спортсмен перешел в ФК «Ростов».

Помимо спортивных достижений, Данила запомнился болельщикам необычным поступком – он обещал покрасить свою бороду в клубные цвета, когда забьет первый гол за донскую команду. Заветный матч состоялся 18 октября 2020 года. Тогда донской клуб встретился на домашнем поле с грозненским «Ахматом». Глебов открыл счет, забив гол. «Ростов» выиграл ту встречу со счетом 3:0, а полузащитник сдержал свое слово. Более чем через месяц он покрасил одну половину бороды в желтый цвет, другую – в синий.

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