В Ростове 129 лет назад появились первые в городе электрические фонари

Фото: Старинные открытки из коллекции компании "ТИТУЛ"

В Ростове-на-Дону первые электрические светильники были установлены 129 лет назад. До 1896 года жители Ростова не имели централизованного уличного освещения и, когда возникала необходимость передвигаться по городу ночью, использовали собственные источники света.Представьте себе Ростов начала XIX века в темноте. До появления уличного освещения горожане самостоятельно заботились о том, чтобы освещать свой путь, используя переносные фонари.Краевед Григорий Чалхушьян описывал Ростов того времени как город с простыми нравами, где жители не пользовались удобствами, жили без мощеных дорог и освещения, привыкнув к грязи и отсутствию базовой гигиены.Период правления городского головы Андрея Байкова ознаменовался появлением первых уличных фонарей, которые изначально рассматривались скорее как украшение. Эти первые фонари работали на основе фотогена.В конце 1860-х годов Байков предложил внедрить газовое освещение, но не успел осуществить свой замысел. Газовые фонари появились в Ростове в 1870-х годах.В 1872 году город заключил договор с итальянским предпринимателем Монитти о создании газового освещения, но позже права на проект перешли к Парижскому финансовому обществу. Инженер Колен, представитель общества, построил газовый завод, проложил газовые сети и установил 1100 газовых фонарей. Газовое освещение было запущено в 1879 году. Газ производили из угля.Электрическое освещение появилось в Ростове только в конце XIX века. В августе 1895 года городская дума заключила соглашение с торговым домом "Феттер и Гинкель" на строительство электростанции. Компания обязалась установить 40 вольтовых дуговых фонарей на Большой Садовой, обеспечив равномерное освещение улицы.Таким образом, 15 сентября 1896 года в Ростове-на-Дону были зажжены первые электрические фонари, что стало значимым событием для города.