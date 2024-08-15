Капитан команды ФК «Ростов» может перейти в «Спартак»

Фото: ФК Ростов

По сообщениям в социальных сетях ФК «Ростов», полузащитник команды Данил Глебов может перейти в «Спартак».«Красно-белые» готовы заплатить за капитана «Ростова» 1,1 миллиарда рублей (11 миллионов евро). Неудивительно, что московский клуб заинтересовался Глебовым. В новом сезоне опорный полузащитник отличился результативными передачами и качественной игрой на поле.Сам Глебов пока не прокомментировал новость. Трансферное летнее окно будет открыто до 12 сентября, и у капитана «жёлто-синих» ещё есть время принять решение.Данил Глебов — воспитанник томской футбольной школы. В 2015 году он играл за молодёжную команду «Локомотива», а в 2017 году перешёл в «Анжи», где дебютировал в Премьер-лиге. В январе 2019 года полузащитник подписал контракт с «Ростовом». В марте 2021 года в матче РПЛ против «Сочи» он вышел на поле в качестве капитана команды.