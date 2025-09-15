На выборах губернатора Ростовской области избирком зафиксировал рекорд явки

фото: Избирком РО

На выборах губернатора Ростовской области избирком зафиксировал новый рекорд явки. Со всего Дона в голосовании приняло участие 60,25% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.В последний раз рекорд был зафиксирован в 2015 году. Тогда явка составила 48,56%.В 2025 году в выборах губернатора Ростовской области поучаствовало боле 1,888 миллиона человек. Победу одержал Юрий Слюсарь. Его поддержали своим голосом более полутора миллиона дончан. Он набрал 81,25% голосов всех избирателей.В Заксобрание Ростовской области по Орловскому округу №13 на довыборах победу одержала Зинаида Неярохина.