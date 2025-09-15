Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На выборах губернатора Ростовской области избирком зафиксировал рекорд явки

На выборах губернатора Ростовской области избирком зафиксировал рекорд явки

На выборах губернатора Ростовской области избирком зафиксировал новый рекорд явки. Со всего Дона в голосовании приняло участие 60,25% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

В последний раз рекорд был зафиксирован в 2015 году. Тогда явка составила 48,56%.

В 2025 году в выборах губернатора Ростовской области поучаствовало боле 1,888 миллиона человек. Победу одержал Юрий Слюсарь. Его поддержали своим голосом более полутора миллиона дончан. Он набрал 81,25% голосов всех избирателей.

В Заксобрание Ростовской области по Орловскому округу №13 на довыборах победу одержала Зинаида Неярохина.
фото: Избирком РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.