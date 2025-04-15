Фото: ФК Ростов

По итогам начала второй части РПЛ трое игроков «Ростова» вошли в число лидеров Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата России, предоставив статистические данные.Полузащитник Алексей Сутормин продемонстрировал впечатляющие результаты по числу отборов. За шесть матчей он смог отобрать мяч у соперника 19 раз. Защитник Илья Вахания и полузащитник Виктор Мелехин также показали высокие результаты по перехватам. Они смогли прервать 29 передач мяча от одного игрока к другому, тем самым сохранив владение мячом для своей команды.Несмотря на успехи игроков «Ростова», команда опустилась на одну строчку в турнирной таблице – с 7-й на 8-ю – после матча с «Ахматом».