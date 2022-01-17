«Пересвет-ЮФУ» обыграл дома ногинский «Спартак»

Фото: Баскетбольный клуб "Пересвет-ЮФУ"

В игре против слабейшей команды лиги ростовчанки победили без каких бы то ни было проблем.Уже в первой четверти стало ясно, что ногинчанкам ничего не светит в Ростове-на-Дону – 28:12. Во второй десятиминутке отрыв увеличился ещё на 6 баллов. Третий отрезок встречи стал форменным избиением – 25:7. Итоговый счёт – 95:42, лёгкая, но ожидаемая победа «донских пантер».По индивидуальной статистике, у «пурпурных» лучшими были Екатерина Гунченко (13 очков), Элеонора Олейникова (11) и Екатерина Воронина (10). У гостей 14 очков - у Евгении Коротыгиной.В других матчах игрового дня в Премьер-Лиге сыктывкарская «Ника» обыграла оренбургскую «Надежду» - 79:66, видненская «Спарта энд К» была сильнее «Самары» - 82:59, екатеринбургский «УГМК» разгромил дома московское «Динамо» - 111:56, московская «МБА» одолела новосибирское «Динамо» - 78:77, а курское «Динамо» победило красноярский «Енисей» - 66:51.30 января подопечные Дмитрия Федосеева будут принимать оренбургскую «Надежду».