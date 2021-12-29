«Пересвет-ЮФУ» разгромно проиграл чемпиону России

Фото: Баскетбольный клуб "Пересвет-ЮФУ"

«УГМК» - действующий победитель чемпионата России, плюс неоднократный триумфатор Евролиги. Против такой команды у скромного дебютанта из Ростова-на-Дону не было никаких шансов.В первой части игры «пантеры» ещё кое-как сопротивлялись – всего «минус 12». Однако вторая четверть стала просто провалом – 9:32. На экваторе встречи «лисицы» ведут 60:25. Уже тогда было ясно, что ничего кроме ценного опыта пурпурные не получат. В третьей и четвёртой частях встречи гостьи были чуть более милосердными, хотя разница в счёте продолжала расти. В итоге к финалу отрыв едва не перевалил за пятьдесят очков – 43:92.По индивидуальной статистике среди «пантер» лучше проявили себя Екатерина Гунченко (11 очков), Элеонора Олейника (9), Анастасия Куплинова (7) и Екатерина Воронина (7). У «лисиц» Эмма Меессеман набила 20 очков.В остальных встречах дня в Премьер-Лиге «Динамо» (Москва) обыграло «Самару» 93:79, «МБА» (Москва) победила «Спарту энд К» (Видное) 77:73, «Динамо» (Курск) разгромило «Спартак» (Ногинск) 108:36, а «Енисей» (Красноярск) был сильнее «Ники» (Сыктывкар) 81:70.Очередную игру пурпурные проведут 18 января на своём паркете против «Спартака» из Ногинска. В таблице у «пантер» пока лишь одна победа и 12 проигрышей – 11 место из 12.