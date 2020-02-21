Основной состав ростовского ФК СКА пополнился 16-летним новичком



В рядах основного состава ростовского футбольного клуба СКА - пополнение. Команда приняла 16-летнего спортсмена. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев».



Молодой футболист Расул Гыстаров будет играть за СКА на позиции полузащитника. Раньше парень выступал за ростовскую «Академию имени Виктора Понедельника».



Напомним, на днях защитники Максим Скрынник и Роман Романов расторгли контракты с ФК СКА. В то же время несколько дней назад в команду приняли двух защитников (Андрей Демченко и Иван Костылев) и двух нападающих (Анзор Ашев и Александр Насташев).