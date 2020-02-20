В Ростове ФК СКА покинули два защитника



Два игрока расторгли контракт с ростовским футбольным клубом СКА. Об этом сообщила пресс-служба ФК.



Футбольный клуб покинули два защитника: 21-летний Максим Скрынник и 22-летний Роман Романов. Они играли за «армейцев» почти два года. Однако спортсменам тут же нашлась замена. Несколько дней назад клуб подписал четырех новичков. Среди них как раз два защитника – Андрей Демченко и Иван Костылев и два нападающих – Анзор Ашев и Александр Насташев.



Максим Скрынник и Роман Романов стали частью СКА летом 2018 года. Оба футболиста провели по 28 игр за армейцев. На сегодняшний день контракты с ними расторгнуты по обоюдному согласию сторон.