ФК СКА Ростов-на-Дону подписал сразу четырёх игроков



Андрей Демченко, Александр Наставшев, Иван Костылев и Анзор Ашев.



Четыре спортсмена подписали контракты с футбольным клубом СКА Ростов-на-Дону. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе «армейцев».



Самый молодой игрок — 22-летний Анзор Ашев. Нападающий является воспитанником майкопской «Дружбы». За адыгейцев провёл 92 матча, забив 20 голов. В этом сезоне играл за «Армавир» в Футбольной национальной лиге.



Клуб также подписал двух защитников. Андрей Демченко начинал свою карьеру в Ростове. Выступал за кубанский «Афипс», в его составе дважды становился серебряным призёром зоны «Юг» Профессиональной футбольный лиги. В сезоне-2018/2019, играя за песчанокопскую «Чайку», стал чемпионом. В нынешнем сезоне в ФНЛ провёл 15 игр и забил один гол.



Защитник Иван Костылев начинал с костромского «Спартака». Затем играл за одноимённый московский клуб, в его составе выиграл молодёжное первенство России. В саратовском «Соколе» стал серебряным призёром зоны «Центр» ПФЛ. Перед тем как перейти в СКА, выступал за московский «Велес».



Также армейцы приняли в свой состав 26-летнего нападающего Александра Насташева. Он является уроженцем донского региона, долго выступал за местные любительские клубы. Играя за ФК «Новошахтинск», получил статус лучшего бомбардира чемпионата Ростовской области в 2019 году.