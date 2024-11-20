Новые голкиперы «Ростова» вошли в список разочарований первого этапа РПЛ



- В первом круге играли все трое, и каждый из них был нестабилен. Одоевский отбил всего 64% ударов, а Ятимов с Ханкичем – и того меньше, соответственно, 62% и 55%. Вдобавок ногами они играют хуже Песьякова, поэтому Валерий Карпин вынужден был менять стиль игры «Ростова», - отмечают специалисты.

Фото: ФК Чемпионат

Три новых голкипера «Ростова» не оправдали ожиданий на старте сезона в Российской Премьер-Лиге. Рейтинг худших игроков составил «Чемпионат».С открытием нового футбольного сезона – 2024/25 в составах российских команд появилось множество новых игроков. ФК «Ростов» не стал исключением. В команду пришли три новых вратаря: Рустам Ятимов, Хидает Ханкич и бывший голкипер «Зенита» Даниил Одоевский. От футболистов ожидали ярких выступлений и впечатляющей игры на поле. Но болельщики были разочарованы.После ухода двух ключевых игроков — Сергея Песьякова, который покинул команду по собственному желанию, и Никиты Медведева, который был вынужден уйти из-за того, что руководство отказалось продлевать с ним контракт, — «Ростов» оказался в сложной ситуации. С начала сентября команда не может одержать победу в матчах чемпионата России и опустилась с седьмого на десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.В результате эксперты поставили на шестое место в списке самых неудачных приобретений новых игроков.