Два игрока ФК «Ростов» вошли в список лучших по итогам первой части РПЛ

Фото: ФК Ростов

Два футболиста «Ростова» показали хорошие результаты в первой части чемпионата России. Николай Комличенко и Роналдо Сесар Соареш дос Сантос заняли первые две строчки в рейтинге лучших игроков по действиям в штрафной площади соперника.Комличенко стал лидером с 140 результативными действиями, а Роналдо — со 139.Также в список лучших вошли игроки «Спартака», «Зенита», «Рубина» и «Химок».27-летний Комличенко продемонстрировал отличную игру и результативность в сезоне-2024/25. То же можно сказать и о Роналдо.