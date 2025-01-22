Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Два игрока ФК «Ростов» вошли в список лучших по итогам первой части РПЛ

Два игрока ФК «Ростов» вошли в список лучших по итогам первой части РПЛ
Два футболиста «Ростова» показали хорошие результаты в первой части чемпионата России. Николай Комличенко и Роналдо Сесар Соареш дос Сантос заняли первые две строчки в рейтинге лучших игроков по действиям в штрафной площади соперника.

Комличенко стал лидером с 140 результативными действиями, а Роналдо — со 139.

Также в список лучших вошли игроки «Спартака», «Зенита», «Рубина» и «Химок».

27-летний Комличенко продемонстрировал отличную игру и результативность в сезоне-2024/25. То же можно сказать и о Роналдо.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.