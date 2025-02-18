Фото: ФК Ростов

Два игрока «Ростова» вошли в пятёрку лучших бомбардиров зимнего Кубка РПЛ. По итогам девяти матчей Российской Премьер-Лиги была подведена статистика.Егор Голенков из основного и Максим Радченко из молодёжного состава «Ростова» показали результативную игру и забили по три мяча на двоих. Кроме того, в пятёрку лучших бомбардиров вошли игроки из «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА.В настоящее время футбольный клуб «Ростов» проводит ежегодные зимние сборы в Объединённых Арабских Эмиратах. Команда активно готовится к старту второй части сезона-2024/25.В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает седьмую позицию среди шестнадцати команд.