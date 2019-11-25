Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал об участии в жертвоприношениях



Игрок футбольного клуба «Ростов» Эльдор Шомуродов раскрыл некоторые подробности своей жизни. Молодой человек рассказал о школьных годах, любви к плову и традициях узбекского футбола.



Спортсмен во время беседы с одним из спортивных изданий вспомнил, что ему довелось собирать хлопок во время учёбы в школе в родном Узбекистане. Сейчас это обязательство уже отменили.



По словам Эльдора, играя за клуб «Бунёдкор», он участвовал в традиционных жертвоприношениях. В родной стране Шомуродова принято возле футбольного поля резать барана незадолго до матча. Кровь сливали в яму. При этом сам футболист никогда животных не резал, хоть его родители и держали скот.



Эльдор Шомуродов придерживается мусульманских традиций — всегда внимательно следит за тем, чтобы в меню не было свинины. Однако, пост соблюдать не удаётся из-за постоянных тренировок, которые отнимают много сил.



Конечно, как любой уроженец Узбекистана, неотъемлемой частью рациона футболиста является плов. Он признался, что нашёл в Ростове чайхану, где отменно готовят это блюдо.



В составе «Ростова» Эльдор играет с июля 2017 года. В том же месяце он дебютировал в чемпионате России. В 2019-м администрация клуба продлила с ним контракт на пять лет. В августе молодого человека признали лучим игроком месяца в Российской Премьер-лиге.



- Моя цель — попасть в историю, - говорит футболист. - Я часто думаю о том, что у меня нет титулов. Но главное сейчас — развиваться. Сначала надо выйти на свой максимальный уровень.