Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Звание «Заслуженный врач России» присвоили терапевту из Ростова Людмиле Арсеньянц

Звание «Заслуженный врач России» присвоили терапевту из Ростова Людмиле Арсеньянц

Указом Президента Российской Федерации терапевту Национального медицинского центра онкологии в Ростове-на-Дону Людмиле Арсеньянц присвоено почетное звание «Заслуженный врач России».

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, Людмила Арсеньянц обладает богатым 37-летним опытом работы в онкологическом центре, ежедневно консультируя пациентов. В 2022 году она была назначена на должность руководителя терапевтического отделения, где успешно руководит командой и способствует развитию передовых методов лечения.

Помимо этого высокого звания, Людмила Арсеньянц является обладателем Почетной грамоты Министерства здравоохранения России, нагрудного знака «Отличник здравоохранения» и ведомственной медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением», что свидетельствует о ее многолетнем вкладе в развитие отечественной медицины.
Фото: пресс-служба НМИЦ онкологии Минздрава России (Ростов-на-Дону)
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика