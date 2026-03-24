Звание «Заслуженный врач России» присвоили терапевту из Ростова Людмиле Арсеньянц

Указом Президента Российской Федерации терапевту Национального медицинского центра онкологии в Ростове-на-Дону Людмиле Арсеньянц присвоено почетное звание «Заслуженный врач России».Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, Людмила Арсеньянц обладает богатым 37-летним опытом работы в онкологическом центре, ежедневно консультируя пациентов. В 2022 году она была назначена на должность руководителя терапевтического отделения, где успешно руководит командой и способствует развитию передовых методов лечения.Помимо этого высокого звания, Людмила Арсеньянц является обладателем Почетной грамоты Министерства здравоохранения России, нагрудного знака «Отличник здравоохранения» и ведомственной медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением», что свидетельствует о ее многолетнем вкладе в развитие отечественной медицины.