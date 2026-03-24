В донском регионе продолжает циркулировать два вирусных заболеваний

В Ростовской области продолжают проявлять активность два вирусных заболеваний- метапневмовирусы и риновирусы. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзор Ростовской области.

На 24 марта эпидемиологические пороги в регионе не превышены. В основном регистрируются респираторные инфекции: аденовирус, парагрипп, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус — на их долю приходится 94,4 %. Вирусы гриппа составляют лишь 5,6 %, и среди них преобладает вирус гриппа А (H3N2).
