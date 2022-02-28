Нападающий ХК «Ростов» Пеньковский - лучший игрок дня
Игрок хоккейного клуба «Ростов» признан лучшим игроком дня. Артем Пеньковский набрал 50% зрительских голосов.
Нападающий донской команды отличился в решающем матче против тольяттинской «Лады». Встреча состоялась 1 марта на льду соперников. Артем Пеньковский забил первую шайбу, открыв счет. А в середине овертайма 27-летний хоккеист оформил дубль, который принес победу «Ростову». Встреча завершилась со счетом 4:3.
На втором месте по числу голосов оказался вратарь «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Владимир Галкин сделал 34 сейва. За него проголосовали 30% болельщиков.