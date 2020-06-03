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Нападающий ХК «Ростов» заключил брак

Нападающий ХК «Ростов» заключил брак
Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Савва Андреев женился на своей возлюбленной Анастасии Черепниной. Пара заключила брак в Кутузовском ЗАГСе Москвы 4 июня. Об этом спортсмен сообщил в своем микроблоге.

Судя по фото, молодожены устроили тихое торжество для двоих, как и положено в период пандемии. Одетая в скромное белое платье Анастасия застенчиво держит небольшой свадебный букет и целует новоиспеченного мужа.

– Ну вот и закончилась холостяцкая жизнь, – написал 23-летний Савва.

Невеста подписала фото еще скромнее: «Андреевы». Известно, что она является мастером спорта по спортивной гимнастике. Под снимком собралась уйма комментариев. Все желают влюбленным счастливой семейной жизни и вечной любви.

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