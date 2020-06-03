Нападающий ХК «Ростов» заключил брак

Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Савва Андреев женился на своей возлюбленной Анастасии Черепниной. Пара заключила брак в Кутузовском ЗАГСе Москвы 4 июня. Об этом спортсмен сообщил в своем микроблоге.Судя по фото, молодожены устроили тихое торжество для двоих, как и положено в период пандемии. Одетая в скромное белое платье Анастасия застенчиво держит небольшой свадебный букет и целует новоиспеченного мужа.– Ну вот и закончилась холостяцкая жизнь, – написал 23-летний Савва.Невеста подписала фото еще скромнее: «Андреевы». Известно, что она является мастером спорта по спортивной гимнастике. Под снимком собралась уйма комментариев. Все желают влюбленным счастливой семейной жизни и вечной любви.