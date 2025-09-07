Новости
Жители Ростова сообщают о взрывах на Западном

В Ростове-на-Дону жители сообщают о взрывах. Грохот раздался 7 сентября около 22:20.

Взрывы слышали в Западном жилом массиве. Люди слышали как минимум два удара. Некоторые предполагают, что в небе сработала ПВО.

Однако официальной информации пока не было.
Фото: DonDay.ru.
