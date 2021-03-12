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Игрока ФК «Ростов» подозревают в использовании допинга

Игрока ФК «Ростов» подозревают в использовании допинга
Игрока донского футбольного клуба подозревают в использовании допинга. Речь идет о 29-летнем Владимире Обухове – нападающем «желто-синих», пишет «Чемпионат».

История с применением запрещенных препаратов тянется из далекого 2013 года. Якобы спортсмен на сборах молодежной сборной России в Новогорске, принимал анаболический стероид. Препарат якобы способствует увеличению мышечной массы и укреплению костной системы.

Почему информация "всплыла" только сейчас - остается загадкой.

По информации ФИФА, некими лицами были предприняты попытки скрыть результаты взятых проб.

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