Игрока ФК «Ростов» подозревают в использовании допинга
Игрока донского футбольного клуба подозревают в использовании допинга. Речь идет о 29-летнем Владимире Обухове – нападающем «желто-синих», пишет «Чемпионат».
История с применением запрещенных препаратов тянется из далекого 2013 года. Якобы спортсмен на сборах молодежной сборной России в Новогорске, принимал анаболический стероид. Препарат якобы способствует увеличению мышечной массы и укреплению костной системы.
Почему информация "всплыла" только сейчас - остается загадкой.
По информации ФИФА, некими лицами были предприняты попытки скрыть результаты взятых проб.