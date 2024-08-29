На Паралимпиаду в Париже отправились трое спортсменов из Ростовской области

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Участниками Паралимпиады-2024 стали трое спортсменов из Ростовской области. Владимир Сотников и Дарья Лукьяненко из Шахт, а также Виктор Чеботарев из Ростова-на-Дону.Несмотря на множество ограничений, ребята решили принять участие в соревнованиях. Они будут выступать в нейтральном статусе, а их медали и достижения не будут учитываться в общем зачете, хотя раньше ребята завоевывали медали для своей страны.Владимир Сотников завоевал золотую медаль для России на Паралимпиаде в Токио. В этом году ему предстоит преодолеть дистанцию 100 метров баттерфляем как можно быстрее. Владимир, как и его землячка Дарья, выступает в дисциплине по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения.Дарья также принесла своей стране серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио, но она очень расстроилась. Девушка была настроена на победу.Виктор Чеботарев из Ростова-на-Дону участвует в Паралимпийских играх с 2016 года. Он нашел себя в паратриатлоне. В этом виде спорта спортсменам с проблемами опорно-двигательного аппарата необходимо проплыть 750 метров, проехать на велосипеде 20 километров и пробежать пять километров.