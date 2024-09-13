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В Ростове РЖД оштрафовали из-за невыносимой жары на вокзале «Ростов-Главный»

В Ростове РЖД оштрафовали из-за невыносимой жары на вокзале «Ростов-Главный»
В Ростове оштрафовали региональный филиал РЖД из-за неисправной работы кондиционеров на вокзале «Ростов-Главный». Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Летний период 2024 года оказался очень знойным. Температура воздуха достигала +40 градусов. В таких погодных условиях становилось плохо не только людям, но и технике. Множество электроприборов и даже трансформаторные подстанции выходили из строя. В результате большинство ростовчан оставались на долгое время без воды и света, что доставляло множество неудобств. Не было возможности включить кондиционер или принять прохладный душ.

В начале июля из-за высоких температур на вокзале «Ростов-Главный» возникли проблемы с работой кондиционеров. Пассажиры жаловались на неэффективность сплит-систем в зоне ожидания. Позже стало известно, что в течение нескольких дней в зале работал один маленький вентилятор. В помещении царила невыносимая жара, что вызвало много жалоб и послужило основанием для проверки.

Транспортная прокуратура в Ростове возбудила уголовное дело об административном правонарушении против регионального филиала РЖД за нарушение прав пассажиров. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.
Фото: Ростов.Ру
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