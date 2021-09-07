Донские паралимпийцы стали заслуженными мастерами спорта России

Паралимпийские спортсмены из Ростовской области стали заслуженными мастерами спорта России. Почетного звания удостоились воспитанники «Центра олимпийской подготовки № 1».Легкоатлеты Евгения Галактионова и Алексей Чуркин на Паралимпиаде в Токио завоевали медали в толкании ядра среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Евгения взяла бронзу, а Алекскей — серебро, при этом установив рекорд Европы. Пловцы из Шахт также принесли стране медали. Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль по плаванию среди слепых. Владимир Сотников отличился первым местом в командном соревновании и третьим — в личном зачете.Паралимпиада в Токио состоялась с 24 августа по 5 сентября. Как сообщили в Минспорта Ростовской области, всего донские спортсмены завоевали девять медалей.