Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Донские паралимпийцы стали заслуженными мастерами спорта России

Донские паралимпийцы стали заслуженными мастерами спорта России
На фото слева направо: Евгения Галактионова, Алексей Чуркин, Дарья Лукьяненко и Владимир Сотников.

Паралимпийские спортсмены из Ростовской области стали заслуженными мастерами спорта России. Почетного звания удостоились воспитанники «Центра олимпийской подготовки № 1».

Легкоатлеты Евгения Галактионова и Алексей Чуркин на Паралимпиаде в Токио завоевали медали в толкании ядра среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Евгения взяла бронзу, а Алекскей — серебро, при этом установив рекорд Европы. Пловцы из Шахт также принесли стране медали. Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль по плаванию среди слепых. Владимир Сотников отличился первым местом в командном соревновании и третьим — в личном зачете.

Паралимпиада в Токио состоялась с 24 августа по 5 сентября. Как сообщили в Минспорта Ростовской области, всего донские спортсмены завоевали девять медалей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.