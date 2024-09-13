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Губернатор Ростовской области вручил государственные награды отличившимся землякам

Губернатор Ростовской области вручил государственные награды отличившимся землякам
Губернатор Ростовской области вручил государственные награды отличившимся землякам. Торжественная церемония была приурочена ко дню рождения донского региона, которому исполнилось 87 лет. Поздравления с юбилеем также направили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Глава региона вручил государственные и областные награды жителям Дона, которые добились успехов в различных областях: промышленности, медицине, образовании и военной службе.

- День рождения Ростовской области мы отмечаем в большом кругу земляков, которые внесли весомый вклад в развитие стратегических отраслей, защиту земляков, создание благополучия региона. Вашими усилиями Донской край находится в числе лидеров по самым разным направлениям. Наши труженики не раз доказывали: инициатива, профессионализм и талант помогают достигать любых вершин», - подчеркнул Василий Голубев.

Орден «За заслуги перед Ростовской областью» был вручён Владимиру Лукьянову, главе кооператива «Комсомолец Дона» в Верхнедонском районе. Хозяйство под его руководством демонстрирует высокие результаты: с 2021 по 2023 годы урожайность ранних зерновых культур увеличилась более чем на 20%.

Жители Дона защищают интересы России в мирной жизни и на фронте. Так, в составе казачьих подразделений служат почти три тысячи донских казаков.

Наиболее отличившиеся военнослужащие удостоены государственных и ведомственных наград.
Майор Владимир Лазарев был награждён медалью Жукова. Такой же награды удостоен прапорщик Сергей Недорезов.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «За отвагу» награждены Алексей Гречко и Артур Мазурек. Медалью Суворова отмечен Алексей Волков.

- Нашим воинам мы помогаем и будем помогать на постоянной основе. В эту работу включены практически все жители Ростовской области. Исходим из того, что сегодня все – защитники Отечества: одни воюют с оружием, другие защищают и оберегают их семьи, третьи сплоченностью и трудом обеспечивают потребности наших бойцов. Все мы работаем на Победу!» - сказал губернатор.

Благодаря деятельности регионального фонда подразделениям Вооруженных сил РФ собрано и поставлено более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов. Ростовская область была и остаётся одним из всероссийских центров волонтёрства. Только в первом полугодии в эту деятельность были вовлечены у нас свыше 175 тысяч человек.

- Уверен, что девиз «Быть добру на Дону!» будет актуальным всегда. Главное богатство Ростовской области – это люди, которые любят родную землю и готовы для её благополучия отдавать свои силы, время, талант. Благодарю всех жителей Ростовской области за труд, добрые дела, воспитание достойного подрастающего поколения», - обратился к жителям региона Василий Голубев.
Фото: Правительство РО
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