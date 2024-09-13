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Губернатор Ростовской области вручил государственные награды отличившимся землякам. Торжественная церемония была приурочена ко дню рождения донского региона, которому исполнилось 87 лет. Поздравления с юбилеем также направили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.Глава региона вручил государственные и областные награды жителям Дона, которые добились успехов в различных областях: промышленности, медицине, образовании и военной службе.- День рождения Ростовской области мы отмечаем в большом кругу земляков, которые внесли весомый вклад в развитие стратегических отраслей, защиту земляков, создание благополучия региона. Вашими усилиями Донской край находится в числе лидеров по самым разным направлениям. Наши труженики не раз доказывали: инициатива, профессионализм и талант помогают достигать любых вершин», - подчеркнул Василий Голубев.Орден «За заслуги перед Ростовской областью» был вручён Владимиру Лукьянову, главе кооператива «Комсомолец Дона» в Верхнедонском районе. Хозяйство под его руководством демонстрирует высокие результаты: с 2021 по 2023 годы урожайность ранних зерновых культур увеличилась более чем на 20%.Жители Дона защищают интересы России в мирной жизни и на фронте. Так, в составе казачьих подразделений служат почти три тысячи донских казаков.Наиболее отличившиеся военнослужащие удостоены государственных и ведомственных наград.Майор Владимир Лазарев был награждён медалью Жукова. Такой же награды удостоен прапорщик Сергей Недорезов.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «За отвагу» награждены Алексей Гречко и Артур Мазурек. Медалью Суворова отмечен Алексей Волков.- Нашим воинам мы помогаем и будем помогать на постоянной основе. В эту работу включены практически все жители Ростовской области. Исходим из того, что сегодня все – защитники Отечества: одни воюют с оружием, другие защищают и оберегают их семьи, третьи сплоченностью и трудом обеспечивают потребности наших бойцов. Все мы работаем на Победу!» - сказал губернатор.Благодаря деятельности регионального фонда подразделениям Вооруженных сил РФ собрано и поставлено более 7 тысяч тонн гуманитарных грузов. Ростовская область была и остаётся одним из всероссийских центров волонтёрства. Только в первом полугодии в эту деятельность были вовлечены у нас свыше 175 тысяч человек.- Уверен, что девиз «Быть добру на Дону!» будет актуальным всегда. Главное богатство Ростовской области – это люди, которые любят родную землю и готовы для её благополучия отдавать свои силы, время, талант. Благодарю всех жителей Ростовской области за труд, добрые дела, воспитание достойного подрастающего поколения», - обратился к жителям региона Василий Голубев.