Жена Валерия Карпина призналась, что муж никогда не жалуется на усталость
Супруга Валерия Карпина призналась, что муж никогда не жалуется на усталость. Об этом сообщает «Спорт 24».
Как сообщила супруга главного тренера сборной «России» и ФК «Ростов», Карпин умеет совмещать и работу и семью. Она видит, что муж сильно устает, но жене он не жалуется.
- Я понимаю, что он устал. Они иногда приезжают домой на автобусе в 7 утра и не знают: то ли ложиться спать, то ли уже встречать новый день. Представьте, какой это стресс для организма. Тяжело не только футболистам, но и тренеру. 55 лет — не 25. Но сам он ни разу не сказал мне, что устал. Валера в принципе не жалуется никогда и ни на что, — добавила Карпина.
Напомним, Валерий Карпин снова будет занимать должность тренера сборной России как минимум до 2028 года. Также он продолжит тренировать «желто-синих». В настоящее время ФК «Ростов» показывает хорошие результаты и находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата России.