Жена Валерия Карпина призналась, что муж никогда не жалуется на усталость

Фото: соцсети Дарья Карпина

Супруга Валерия Карпина призналась, что муж никогда не жалуется на усталость. Об этом сообщает «Спорт 24».Как сообщила супруга главного тренера сборной «России» и ФК «Ростов», Карпин умеет совмещать и работу и семью. Она видит, что муж сильно устает, но жене он не жалуется.- Я понимаю, что он устал. Они иногда приезжают домой на автобусе в 7 утра и не знают: то ли ложиться спать, то ли уже встречать новый день. Представьте, какой это стресс для организма. Тяжело не только футболистам, но и тренеру. 55 лет — не 25. Но сам он ни разу не сказал мне, что устал. Валера в принципе не жалуется никогда и ни на что, — добавила Карпина.Напомним, Валерий Карпин снова будет занимать должность тренера сборной России как минимум до 2028 года. Также он продолжит тренировать «желто-синих». В настоящее время ФК «Ростов» показывает хорошие результаты и находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата России.