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В Ростовской области мотоциклист погиб в ДТП, наехав на собаку

В Ростовской области мотоциклист погиб в ДТП, наехав на собаку
В Волгодонске в результате ДТП погиб мотоциклист, наехав колесом на собаку. Трагический инцидент произошел 13 сентября на Жуковском шоссе.

Предварительно, 44-летний мужчина ехал вечером вместе с 21-летней спутницей. В районе дома № 15, рядом с кладбищем, на дорогу неожиданно выбежала собака. Учитывая скорость, избежать удара не удалось, и мотоциклист сбил животное. После столкновения мотоцикл перевернулся.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате полученных травм водитель скончался до прибытия медицинских работников. Пассажирка мотоцикла выжила, но была госпитализирована с различными травмами.
Фото: ГАИ РО.
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