В Ростовской области мотоциклист погиб в ДТП, наехав на собаку

Фото: ГАИ РО.

В Волгодонске в результате ДТП погиб мотоциклист, наехав колесом на собаку. Трагический инцидент произошел 13 сентября на Жуковском шоссе.Предварительно, 44-летний мужчина ехал вечером вместе с 21-летней спутницей. В районе дома № 15, рядом с кладбищем, на дорогу неожиданно выбежала собака. Учитывая скорость, избежать удара не удалось, и мотоциклист сбил животное. После столкновения мотоцикл перевернулся.По данным региональной Госавтоинспекции, в результате полученных травм водитель скончался до прибытия медицинских работников. Пассажирка мотоцикла выжила, но была госпитализирована с различными травмами.