Под Ростовом потушили масштабный ландшафтный пожар после удара молнии

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Под Ростовом сотрудники МЧС потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Огонь разгорелся 12 сентября около 22:30. Причиной пожара стала непогода – молния ударила в дерево посреди поля, и трава загорелась. Всего огонь охватил площадь 5 тысяч квадратов. Очевидцы сразу же вызвали на место сотрудников МЧС.Около 20 часов пожарные пытались потушить пламя. Для тушения были задействованы 87 спасателей на 34 автоцистернах, а также вертолет Ми-8. Всего сбросили 60 тонн воды.Полностью потушить очаг возгорания удалось только к 18:20.