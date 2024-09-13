Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Под Ростовом потушили масштабный ландшафтный пожар после удара молнии

Под Ростовом потушили масштабный ландшафтный пожар после удара молнии
Под Ростовом сотрудники МЧС потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Огонь разгорелся 12 сентября около 22:30. Причиной пожара стала непогода – молния ударила в дерево посреди поля, и трава загорелась. Всего огонь охватил площадь 5 тысяч квадратов. Очевидцы сразу же вызвали на место сотрудников МЧС.

Около 20 часов пожарные пытались потушить пламя. Для тушения были задействованы 87 спасателей на 34 автоцистернах, а также вертолет Ми-8. Всего сбросили 60 тонн воды.

Полностью потушить очаг возгорания удалось только к 18:20.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.