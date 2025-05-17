На матче "Ростов" – "Спартак" у болельщицы начались роды

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Во время футбольного матча между "Ростовом" и "Спартаком" прямо на трибуне у одной из зрительниц начались родовые схватки. Игра проходила 15 мая в столице, в рамках решающего этапа Кубка России (Путь регионов).Майя и ее муж Дмитрий, пришедшие поддержать московскую команду, неожиданно столкнулись с началом родов у девушки. Будущую маму оперативно доставили в медицинское учреждение. Спустя короткое время родилась здоровая девочка."Мы безумно рады, несмотря на обидное поражение вчера. Этот день навсегда останется в нашей памяти! "Спартак" – в нашем сердце!" – поделился Дмитрий в телеграм-канале ЛУКОЙЛа.Игра закончилась победой ростовской команды со счетом 2:1.