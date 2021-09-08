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Молодежка «Ростова» проиграла «Локомотиву»

Молодежка «Ростова» проиграла «Локомотиву»
Рекордная серия из 13 побед подряд прервалась. До «Ростова» такое же достижение было у «Зенита» и «Краснодара». Желто-синие могли поставить новый рекорд в истории молодежных первенств, но не получилось.

Старт получился острым – и те, и другие много атаковали и не стеснялись бить по воротам. Больше получаса игра была на встречных курсах. Удивительно, что не было забито ни одного гола. После первого тайма на табло были все те же нули.

В начале второй половины вечера москвичи забили. После явной ошибки центральных защитников «Ростова» Иван Котельников получил пас за их спинами, развернулся и катнул мимо вратаря, 0:1. Времени у подопечных Заурбека Тедеева было еще предостаточно. Желто-синие создали несколько моментов для взятия ворот гостей, однако им не везло. В итоге «Ростов» терпит поражение 0:1. Серия прервалась на отметке в 13 выигранных матчей подряд.

В турнирной таблице Группы Б «М-Лиги» ростовчане все еще занимают первую строчку из десяти. 17 сентября южане сыграют в гостях с тульским «Арсеналом».
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Теги: ФК Ростов

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