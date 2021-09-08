Молодежка «Ростова» проиграла «Локомотиву»

Рекордная серия из 13 побед подряд прервалась. До «Ростова» такое же достижение было у «Зенита» и «Краснодара». Желто-синие могли поставить новый рекорд в истории молодежных первенств, но не получилось.Старт получился острым – и те, и другие много атаковали и не стеснялись бить по воротам. Больше получаса игра была на встречных курсах. Удивительно, что не было забито ни одного гола. После первого тайма на табло были все те же нули.В начале второй половины вечера москвичи забили. После явной ошибки центральных защитников «Ростова» Иван Котельников получил пас за их спинами, развернулся и катнул мимо вратаря, 0:1. Времени у подопечных Заурбека Тедеева было еще предостаточно. Желто-синие создали несколько моментов для взятия ворот гостей, однако им не везло. В итоге «Ростов» терпит поражение 0:1. Серия прервалась на отметке в 13 выигранных матчей подряд.В турнирной таблице Группы Б «М-Лиги» ростовчане все еще занимают первую строчку из десяти. 17 сентября южане сыграют в гостях с тульским «Арсеналом».