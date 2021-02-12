МФК «Ростов» одолел в гостях «Новую Генерацию-Д»

Битва за плей-офф в Западной зоне российской мини-футбольной Высшей Лиги в самом разгаре. МФК «Ростов», разумеется, намерен биться не просто за 8-е место, но даже выше, для более выгодного посева. А чтобы чем-то подкрепить свои притязания, нужно было выигрывать у очевидного аутсайдера турнира. И подшефные Густаво Парадеды сделали это.Уже в первом отрезке игры «жёлто-чёрные» послали в ворота оппонента четыре мяча. Счёт открыл Андрей Сырцов на 12-й минуте, а через несколько минут недавний новичок команды Юлиан Шамсутдинов его увеличил – 0:2, отличное начало. Затем игра отчасти успокоилась, однако перед перерывом гости выдали ещё два мяча. Блеснули бразильские легионеры. Заза и Филипе сделали счёт 0:4.Второй отрезок встречи сыктывкарцы начали отлично и во многом спасли интригу. Благодаря мячам Владислава Головачёва и Дмитрия Волкова «Новая Генерация-Д» вдвое уменьшила своё отставание – 2:4 и больше двадцати минут впереди. Однако силы не были равны, к счастью для ростовчан. На 37-й и 40-й минутах «Ростов» забил ещё два мяча (вновь Шамсутдинов и Александр Серёгин), и на этот раз интрига уже не встала – 2:6. В концовке команды обменялись мячами – победа МФК «Ростов» - 7:3.В остальных играх тура нижегородский «Норман» обыграл дома уфимскую «Алгу» - 5:3, донецкий «Спартак» был сильнее «Газпром Югры-Д» - 4:2, «Саратов-Волга» обыграл в гостях архангельскую «Северную Двину» - 2:1, ставропольский «Голден Игл» переиграл на своём паркете московский «Спартак» - 2:1, «Газпром Бурения» разгромил астраханский «Волгарь» - 8:0, а московская «КПРФ-2» сломила сопротивление липецкого «ЛКС» - 3:1.21 февраля МФК «Ростов» примет «Северную Двину» из Архангельска.