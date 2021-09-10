МФК «Ростов» обыграл донецкий «Спартак»

В решающем матчем первого группового этапа Кубка России ростовчане одержали победу в донском дерби – 3:2.Команды группы «Запад-1» играли в Ростове-на-Дону. Из трёх клубов («Ростов», «Спартак-Донецк» и «Саратов-Волга») дальше в турнире проходил только один. Решающая игра сложилась для ростовчан удачно.В первом тайме красно-белые смотрелись опаснее. Они повели в счёте благодаря голу Александра Чёрного. МФК «Ростов» вскоре сравняли счёт усилиями Евгений Фомина – 1:1. Во второй части матча тот же Фомин вывел жёлто-чёрных вперёд. Однако не прошло и трёх минут как Данила Сальников восстановил равенство, 2:2. На 37-й минуте матча Алексей Скрябин вывел ростовчан вперёд. В валидольной концовке хозяева площадки отстояли минимальное преимущество. Итог – победа «Ростова» 3:2.В следующем этапе восемь победителей групп (в том числе МФК «Ростов») проведут второй групповой этап, после чего победители смогут сразиться с командами Суперлиги (сильнейший дивизион).А пока подопечные Густаво отправляются в подмосковные Люберцы, где 18 сентября сыграют с «Газпромом Югрой-Д» в рамках чемпионата России среди команд западной конференции Высшей Лиги.