МФК «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком-Донецк»

В дебютном для ростовского профессионального мини-футбола сезоне сразу два клуба представляют Донской край в Высшей Лиге. При этом донецкий «Спартак» идёт в лидерах таблицы, а МФК «Ростов» балансирует на грани зоны плей-офф. Однако небольшая разница между командами в силе не мешает называть их очные противостояния громким словом «дерби». Соперники уже дважды встречались в этом сезоне. В Кубке России сильнее оказались ростовчане, а в матче первого круга чемпионата «гладиаторы» на своей площадке вырвали победу в один мяч и взяли реванш.В первом тайме голов не было, всё самое интересно развернулось во второй части матча. Сначала МФК «Ростов» забил дважды с интервалом в минуту – Юлиан Шамсутдинов и бразилец Филипе, 2:0. На это «Спартак-Донецк» ответил голом в верхний угол. Сразу же подопечные Густаво взвинтили темп ещё больше. Как результат, ещё одна «двоечка» - голами отметились Путрус Васильев и всё тот же Филипе, 4:1. Казалось, жёлто-чёрные уже сделали игру. Но дончане быстро вернули интригу в матч. Сначала Матицын, а затем дважды Анатолий Тупилко огорчили вратаря «Ростова» Роберта Бояркина – 4:4. В нервозной концовке команды обменялись голами. На мяч Алексея Черевиченко «донские гладиаторы» ответили точным ударом с 10-метровой отметки Вячеслава Григорьева. Итог – боевая ничья 5:5.В турнирной таблице предварительного этапа чемпионата России среди команд западной конференции Высшей Лиги МФК «Ростов» опережает по дополнительным показателям «Саратов-Волгу» (волжане в этом туре обыграли со счётом 5:2 «Новую Генерацию-Д») и держится на 8 месте. Идущая на 7 место архангельская «Северная Двина» в Москве «хлопнула» Спартак» 3:1. Донецкий «Спартак» делит 4 место с «Газпромом Бурение».Следующая игра для ростовчан намечена на 13 февраля, когда в Сыктывкаре предстоит сыграть с «Новой Генерацией-Д».