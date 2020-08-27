Матч «Ростов» – «Краснодар» рассудит московский арбитр Карасев

Встречу ФК «Ростов» и ФК «Краснодар», которая состоится 30 августа на «Арене Краснодар», рассудит московский арбитр Сергей Карасев. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба донской команды.Ассистентами Карасева будут Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашев. Резервный судья – Анатолий Жабченко. За VAR и AVAR отвечают Игорь Панин и Дмитрий Мосякин.Сергей Карасев судит футбольные матчи уже 25 лет. На его счету - игры чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. С 2010 года Карасев – арбитр ФИФА, а с июня 2013-го входит в элитную категорию арбитров УЕФА.