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Матч ФК «Ростов» с «Краснодаром» рассудит один из самых скандальных арбитров

Матч ФК «Ростов» с «Краснодаром» рассудит один из самых скандальных арбитров
Матч, который состоится между «Ростовом» и «Краснодаром», рассудит один из самых скандальных арбитров - Алексей Матюнин. Он уже не в первый раз будет судить игру «желто-синих».

Матюнин славится тем, что постоянно попадает в истории. Летом 2005 года на него чуть не набросился вице-президент ФК «Текстильщик-Телеком». Проблема была в том, что арбитр вместо того, чтобы засчитать три гола ивановской команде, взял и удалил одного из нападающих с поля.

В мае 2021 года арбитр удалил с поля экс-тренера «Ростова» Валерия Карпина. Бывший наставник донского клуба спорил с судьей из-за квалификации момента, когда защитник Деннис Хаджикадунич травмировался после столкновения с противником.

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