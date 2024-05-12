В зоне СВО пропал 35-летний контрактник из Ростовской области

Фото: соцсети.

Родные разыскивают бойца из Ростовской области, пропавшего в зоне спецоперации. Сергей Иванченко из поселка Миллерово не выходит на связь с близкими больше двух месяцев.Последний раз родственники общались с 35-летним мужчиной 27 февраля. Тогда он находился в Авдеевке (Покровский район Донецкой области Украины).Близкие обзвонили госпитали, куда могли доставить Сергея в случае ранения. Однако там информации о нем не было. В отчаянии родные опубликовали в соцсетях пост с просьбой помочь в поисках. Если вы знаете что-либо о местонахождении Сергея Иванченко, сообщите об этом в военкомат или полицию.