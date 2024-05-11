В Ростовской области в массовой аварии погиб 13-летний мальчик

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В массовой аварии в Аксайском районе Ростовской области погиб 13-летний мальчик. ДТП произошло 11 мая в 11:50 на 1 040-м километре автодороги.Предварительно, 31-летний водитель «Эксид» не выбрал безопасную дистанцию на дороге, и транспорт врезался в «Киа Рио», за рулем которой находился 36-летний водитель. Удар был настолько сильным, что «Киа Рио» врезалась в «Ниссан Экстреил», которым управлял 40-летний мужчина. Транспорт отбросило на «встречку», он протаранил «ФАВ» под управлением 28-летнего парня. От сильного удара машина врезалась в «ГАЗель-2824», за рулем которой был 31-летний мужчина.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что 13-летний мальчик, ехавший в салоне «Ниссана», умер в больнице. Кроме того, пострадали 41-летний мужчина и 5-летний мальчик. Обстоятельства случившегося выясняют.