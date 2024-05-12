В Ростовской области водитель «Нивы» сбил мальчика-подростка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области 13-летний мальчик попал под колеса внедорожника. Авария произошла вечером 11 мая в городе Донецке.В тот вечер школьник шел мимо дома № 9 на улице Карла Маркса. «Нива» под управлением 47-летнего мужчины проезжала рядом. Водитель не сразу увидел ребенка. Когда он вывернул руль в сторону, было уже поздно. Мальчика отбросило в сторону при ударе.— В результате ДТП подросток получил травмы, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Его доставили в больницу.