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В Ростовской области водитель «Нивы» сбил мальчика-подростка

В Ростовской области водитель «Нивы» сбил мальчика-подростка
В Ростовской области 13-летний мальчик попал под колеса внедорожника. Авария произошла вечером 11 мая в городе Донецке.

В тот вечер школьник шел мимо дома № 9 на улице Карла Маркса. «Нива» под управлением 47-летнего мужчины проезжала рядом. Водитель не сразу увидел ребенка. Когда он вывернул руль в сторону, было уже поздно. Мальчика отбросило в сторону при ударе.

— В результате ДТП подросток получил травмы, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области. — Его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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