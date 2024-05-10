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Пропавший 69-летний пенсионер найден живым в Ростове. О Наиле Байдукове ничего не было известно с утра 10 мая.Пожилой мужчина живет в селе Куйбышево Ростовской области. Он приехал в Ростов на выписку правнука. Наиль ушел в неизвестном направлении недалеко от Центральной больницы. Как только родственники обнаружили отсутствие дедушки, они забили тревогу. Возможно ему требовалась медицинская помощь. Родственники обратились в полицию. Кроме того, они самостоятельно прочесали улицы города.Пенсионера нашли возле супермаркета на Ворошиловском проспекте. Мужчина был очень уставший, но с его самочувствием все хорошо.