Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ищут 54-летнего жителя Кубани

В Ростовской области ищут 54-летнего жителя Кубани
В Ростовской области разыскивают 54-летнего уроженца Краснодарского края. Информации о местонахождении Эдуарда Колпакова нет с 6 мая.

Мужчина – уроженец села Витязево. В тот день он собрался в поездку в Московскую область, однако уже через пару часов перестал выходить на связь с близкими. Тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию за помощью. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.

Мужчина ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У него волосы темно-русого цвета, с проседью, и серо-голубые глаза. В день исчезновения он надел черный спортивный костюм с белым логотипом и полосами и обул кроссовки.

Если вам известно, где может находиться Эдуард, сообщите в Службу 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.