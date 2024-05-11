В Ростовской области ищут 54-летнего жителя Кубани

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают 54-летнего уроженца Краснодарского края. Информации о местонахождении Эдуарда Колпакова нет с 6 мая.Мужчина – уроженец села Витязево. В тот день он собрался в поездку в Московскую область, однако уже через пару часов перестал выходить на связь с близкими. Тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию за помощью. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.Мужчина ростом 170 сантиметров и худощавого телосложения. У него волосы темно-русого цвета, с проседью, и серо-голубые глаза. В день исчезновения он надел черный спортивный костюм с белым логотипом и полосами и обул кроссовки.Если вам известно, где может находиться Эдуард, сообщите в Службу 112.