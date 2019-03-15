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Маршрут № 56 в Ростове снова изменил схему движения

Маршрут № 56 в Ростове снова изменил схему движения
В Ростове маршрутки № 56 перестали ходить по улице Ерёменко и проспекту Ленина. Теперь их путь пролегает по улицам Ларина и Доватора.

С 18 марта автобусы вернутся к своему старому маршруту. В феврале 2019 года по просьбам ростовчан микроавтобусы № 56 стали заезжать на Ленина и Ерёменко. Увы, за полтора месяца в департаменте транспорта Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Новые работники решили отменить предыдущее решение.

Теперь ростовчанам придется снова привыкать к изменениям. Учитывая то, что наверняка не все люди будут знать о новом решении, в городе поднимется волна возмущений.

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