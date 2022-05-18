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Лучшим игроком МФК «Ростов» в двух матчах 1/2 финала плей-офф первенства России стал Дмитрий Ковалев

Лучшим игроком МФК «Ростов» в двух матчах 1/2 финала плей-офф первенства России стал Дмитрий Ковалев

Лучшим игроком МФК «Ростов» в двух матчах 1/2 финала плей-офф первенства России Высшей лиги стал вратарь Дмитрий Ковалев. Об этом донская «молодежка» сообщила в своих соцсетях.

За 24-летнего футболиста проголосовали 27% болельщиков. С небольшим отрывом - 23% - идет бомбардир Станислав Белянский. За Данила Сальникова отдали голоса 12% зрителей.

Отметим, что молодежный состав «Ростова» отыграл два матча против липецкой команды «ЛКС» 7 и 14 мая. Первая встреча закончилась ничьей - счет 2:2, а вторая - досадным поражением - 5:2 в пользу липецких ребят.

Сам Дмитрий пришел в донскую «молодежку» в марте 2022 года. Начинал футболист в московском «Динамо», затем выступал в «Газпром Бурение». С щелковским клубом Ковалев стал серебряным призером Париматч – Высшей лиги. В сезоне-21/22 выступал за московский «Спартак», затем перешел в «Спартак-Донецк».
Фото: МФК «Ростов»
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