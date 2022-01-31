Вратарь ХК «Ростов» признан лучшим игроком недели
Комиссия по определению лучших хоккеистов «Париматч ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-2021/22 признала игрока клуба «Ростов» вратарем недели. Об этом 1 февраля «кондоры» рассказали в соцсетях.
Эксперты оценивали хоккеистов по статистическим результатам. 25-летний Данил Кудашев в матчах против «Южного Урала» и челябинского «Челмета» не пропустил ни одной шайбы. Игры завершились чистой победой ростовчан со счетом 3:0 и 5:0 соответственно. Единственная встреча, итогом которой стало поражение донского клуба, - против подмосковного «Химика». Соперники выдали одну из своих лучших игр, пытаясь прорваться в плей-офф. Матч завершился со счетом 1:3. Всего Данил отразил более 96% бросков.
Лучшим защитником стал Никита Лисов из «СКА-Невы», в активе которого - в двух матчах четыре результативных балла при показателе полезности «+1». Гол Никиты стал победным для команды. Лучшим нападающим недели признан форвард «Горняка-УГМК» Егор Баранов. Он в двух матчах набрал 5 пять очков при показателе полезности «+5». В одном из матчей Егор оформил хет-трик, а один из его голов стал победным для команды. Лучшим новичком недели стал вратарь «Рязани» Максим Клоберданец. Спортсмен сыграл в двух матчах, одержав одну победу и отразив 97,33% бросков.