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Вратарь ХК «Ростов» стал лучшим игроком выездной серии

Вратарь ХК «Ростов» стал лучшим игроком выездной серии
Вратарь хоккейного клуба «Ростов» признан лучшим игроком выездной серии с 24 по 30 октября. Результаты зрительского голосования «красно-белые» опубликовали на своей странице в соцсетях 1 ноября.

Егор Гуськов набрал 44% голосов фанатов. Его показатель отраженных бросков составляет почти 93%. На втором месте - защитник Сергей Косовец, а на третьем - нападающий Данил Авершин.

Третий выезд в сезоне не задался. Каждая игра завершилась проигрышем ростовчан. Сперва «кондоры» уступили «Химику» из подмосковного Воскресенска (4:1), затем соперникам из «Рязани-ВДВ» (3:1). В последних двух встречах «красно-белые» смогли забить по две шайбы, но и этого оказалось недостаточно для победы. «Кондоры» проиграли в матче против «Динамо-СПБ» (3:2) и санкт-петербургского «СКА-Нева».
Фото: ХК Ростов.
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