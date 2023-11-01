Вратарь ХК «Ростов» стал лучшим игроком выездной серии

Фото: ХК Ростов.

Вратарь хоккейного клуба «Ростов» признан лучшим игроком выездной серии с 24 по 30 октября. Результаты зрительского голосования «красно-белые» опубликовали на своей странице в соцсетях 1 ноября.Егор Гуськов набрал 44% голосов фанатов. Его показатель отраженных бросков составляет почти 93%. На втором месте - защитник Сергей Косовец, а на третьем - нападающий Данил Авершин.Третий выезд в сезоне не задался. Каждая игра завершилась проигрышем ростовчан. Сперва «кондоры» уступили «Химику» из подмосковного Воскресенска (4:1), затем соперникам из «Рязани-ВДВ» (3:1). В последних двух встречах «красно-белые» смогли забить по две шайбы, но и этого оказалось недостаточно для победы. «Кондоры» проиграли в матче против «Динамо-СПБ» (3:2) и санкт-петербургского «СКА-Нева».