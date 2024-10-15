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Линейная «Ростов-Дона» Валерия Гутова приостановила карьеру из-за беременности

Линейная «Ростов-Дона» Валерия Гутова приостановила карьеру из-за беременности
Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Валерия Гутова приняла решение приостановить свою карьеру в связи с беременностью. В интервью «Быстрому центру» она поделилась подробностями своего ухода из большого спорта.

28-летняя Валерия Гутова выступала за «Ростов-Дон» с 2022 года. Однако после окончания сезона-2023/2024 её контракт с клубом истёк, и она покинула ростовскую команду. Болельщики были разочарованы этой новостью, поскольку линейная хорошо влилась в коллектив и показывала уверенную игру на поле.

Вскоре Валерия Гутова раскрыла причину своего ухода. Она рассказала, что в конце зимы станет мамой. Девушка и её супруг Александр Матич ожидают прибавление.

Александр работал физиотерапевтом в ростовском гандбольном клубе, а Валерия играла на поле. Между ними вспыхнули чувства, и начался «служебный роман». В конце весны влюбленные расписались, а в новом году в их семье ожидается пополнение. Пол ребёнка будущие родители тщательно скрывают.

- Мы с моим мужем Сашей всегда мечтали стать родителями — и наша мечта сбылась, — делится Валерия Гутова. - Пол малыша раскрывать пока не будем.

Сейчас спортсменка приостановила свою карьеру в гандболе, чтобы в полной мере насладиться радостями материнства. Однако она продолжает активно заниматься спортом и посещать домашние матчи своей команды.
Фото: ГК Ростов-Дон
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