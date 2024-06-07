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ГК «Ростов-Дон» попрощался с линейной Валерией Гутовой

ГК «Ростов-Дон» попрощался с линейной Валерией Гутовой
ГК «Ростов-Дон» попрощался с 27-летней линейной Валерией Гутовой. Спортсменка из Белоруссии покинула донскую команду спустя два сезона.

Валерия провела в майке «желто-черных» 52 официальных матча. В них гандболистка смогла отличиться 81 раз. На ее счету - 72 гола и 9 результативных передач.

Информация о том, почему спортсменка покидает «Ростов-Дон», не разглашается. Вероятно, стороны не смогли договориться о новом контракте.

Напомним, что с 2013 по 2021 годы Валерия Гутова выступала на родине за минский ГК «БНТУ-БелАЗ». Затем один сезон она выступала в южнокорейском «Бусан Биско».
Фото: социальные сети
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