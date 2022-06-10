Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может перейти в ФК «Ростов»

Фото: соцсети РПЛ.

Хавбэк ЦСКА может перейти в футбольный клуб «Ростов». Руководство донского ФК заинтересовалось 24-летним Константином Кучаевым.Спортсмен выступает за ЦСКА с 2017 года. Вторую половину сезона 2021/22 его арендовал казанский «Рубин». Однако выкупить полузащитника клуб так и не смог. Как сообщили в metaratings.ru, на выкуп прав игрока не нашлось финансов. Примечательно, что накануне последнего сезона полузащитника оценивали в 5 миллионов евро (около 300 миллионов рублей). Перед арендой «Рубина» стоимость упала до 4 миллионов евро (250 миллионов рублей). А теперь, по данным transfermarkt.world, цена составляет 3 миллиона евро, или 180 миллионов рублей.ФК «Ростов» рассматривает вариант аренды Кучаева сроком на год. Однако окончательное решение будет принято после первого предсезонного сбора московской команды.В минувшем сезоне футболист вышел на поле в 22 матчах. Он отличился одним голом и одной результативной передачей.Ранее Rostov.ru сообщал, что состав донского клуба могут пополнить полузащитник «СКА-Хабаровск» Дзамболат Цаллагов и центральный хавбек «Локомотива» Алексей Миронов.