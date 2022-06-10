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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может перейти в ФК «Ростов»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может перейти в ФК «Ростов»
Хавбэк ЦСКА может перейти в футбольный клуб «Ростов». Руководство донского ФК заинтересовалось 24-летним Константином Кучаевым.

Спортсмен выступает за ЦСКА с 2017 года. Вторую половину сезона 2021/22 его арендовал казанский «Рубин». Однако выкупить полузащитника клуб так и не смог. Как сообщили в metaratings.ru, на выкуп прав игрока не нашлось финансов. Примечательно, что накануне последнего сезона полузащитника оценивали в 5 миллионов евро (около 300 миллионов рублей). Перед арендой «Рубина» стоимость упала до 4 миллионов евро (250 миллионов рублей). А теперь, по данным transfermarkt.world, цена составляет 3 миллиона евро, или 180 миллионов рублей.

ФК «Ростов» рассматривает вариант аренды Кучаева сроком на год. Однако окончательное решение будет принято после первого предсезонного сбора московской команды.

В минувшем сезоне футболист вышел на поле в 22 матчах. Он отличился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее Rostov.ru сообщал, что состав донского клуба могут пополнить полузащитник «СКА-Хабаровск» Дзамболат Цаллагов и центральный хавбек «Локомотива» Алексей Миронов.
Фото: соцсети РПЛ.
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове футболист

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