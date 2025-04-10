Игрока «Ростова» дисквалифицировали на 2 матча после разгромной игры со «Спартаком»

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Комитет по контролю и дисциплине Российского футбольного союза (РФС) принял решение о дисквалификации футболиста «Ростова» Алексея Сутормина на два матча после матча со «Спартаком».6 апреля в Ростове-на-Дону состоялся матч между «Ростовом» и «Спартаком». В первом тайме Сутормин совершил грубый подкат, в результате которого соперник упал на колено и не смог продолжить игру. Судья показал игроку «Ростова» красную карточку, и он был удалён с поля.В результате «Спартак» выиграл со счётом 3:0, а «Ростов» лишился своего ведущего игрока на два предстоящих матча.Важно подчеркнуть, что Маркиньос, получивший повреждение в результате подката Сутормина, продолжает заниматься и, вероятно, сможет сыграть в следующем матче. «Спартак» не предоставил медицинские документы к заседанию, но это не повлияло на решение о дисквалификации донского игрока.