Фото: ФК Ростов.

Валерий Карпин прокомментировал унизительное поражение «Ростова» против «Спартака». Игра, которая прошла на Ростов Арене 21 апреля, закончилась позором ростовчан со счетом 1:5. Валерий Карпин, с достоинством принял поражение, относясь с пониманием к ошибкам своих подопечных.Матч посетило рекордное количество человек после пандемии - 30 тысяч. Такое количество людей пришло еще и благодаря тому, что перед матчем выступал популярный рэпер Макан. Исполнитель был на разогреве перед игрой.«Ростов» начал матч с большими надеждами на победу. Первый гол был забит полузащитником «Спартака» Даниилом Хлусевичем на 16 минуте игры, но через 20 минут Егор Голенков сравнял счет. Однако во втором тайме игра «Ростова» казалась неузнаваемой. Ошибки вратаря и защитника привели к участившимся голам.На пресс-конференции после матча Карпин заявил: "Иногда вратари допускают ошибки, иногда нападающие не забивают. В общем и целом, ничего страшного".ФК «Ростов» после этого матча занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Ростовчане сыграют следующий матч 25 апреля против «Урала» в Екатеринбурге.