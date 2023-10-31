Капитан ГК «Ростов-Дон» стала лучшим игроком в матче против «Луча»

Фото: ГК Ростов-Дон.

Юлия Манагарова признана лучшим игроком в матче ГК «Ростов-Дон» против столичного «Луча». Результаты зрительского голосования «желто-черные» опубликовали на своей странице в соцсетях.Встреча состоялась 28 октября в Москве. Счет открыли хозяйки площадки, однако к середине игры «донские красавицы» вырвались вперед на 10 очков (9:19). Во второй части игры ростовские спортсменки сохранили перевес. Только к финальному свистку «Луч» смог отыграть один мяч. Матч завершился со счетом 26:35 в пользу действующего чемпиона Суперлиги России.По мнению фанатов, эффективнее всех проявила себя капитан команды Юлия Манагарова. Бомбардир реализовала все возможные голы (четыре мяча). За спортсменку проголосовал 51% болельщиков. На втором месте – разыгрывающая Милана Таженова (20% голосов). Она отличилась пятью мячами, однако могла забить вдвое больше. Половину голов ростовчанке не удалось реализовать. Топ-3 замыкает вратарь Анастасия Лагина (19% голосов). Голкипер недолго простояла на страже ворот, при этом успела сделать 55% сейвов. Девушка пропустила всего четыре мяча из девяти.